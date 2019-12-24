Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края сегодня открывают продажи коллекционных вин «Крымский мост»

Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края сегодня официально открывают продажи коллекционных вин «Крымский мост». Продавать их будут в специализированных магазинах. Вино было заложено в конце 2015-го года. Разливать напиток по бутылкам стали в 2017-м году. На бутылки нанесены этикетки с изображением главного участка моста, — передает ТАСС.