Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края сегодня открывают продажи коллекционных вин «Крымский мост»

Винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края сегодня официально открывают продажи коллекционных вин «Крымский мост». Продавать их будут в специализированных магазинах. Вино было заложено в конце 2015-го года. Разливать напиток по бутылкам стали в 2017-м году. На бутылки нанесены этикетки с изображением главного участка моста, — передает ТАСС.
2019-12-24T10:31:00+03:00
2019-12-24T10:33:56+03:00
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10:31, 24 декабря 2019
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