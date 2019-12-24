Мосгорсуд будет сегодня решать, продлевать ли арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

ФСБ ходатайствует о том, чтобы он находился в СИЗО еще как минимум несколько месяцев. Уилан был задержан год назад. под анным следствия, на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну.

Уилан является гражданином четырех стран, в том числе США и Великобритании. Свою вину он не признаёт и считает, что его права нарушаются.

Сегодняшнее заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф «секретно».