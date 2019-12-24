Смольный отказался от парада на годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Как сообщил сегодня губернатор Александр Беглов, решено ограничиться интерактивной программой – будут представлены ретроавтомобили, горожан будут угощать традиционной кашей и чаем. В прошлом году в параде на Дворцовой площади приняли участие около 2-х тысяч военнослужащих, были задействованы военная техника и боевые самолеты. Группа депутатов законодательного собрания Петербурга, а также ряд общественных деятелей высказывались против проведения торжественных мероприятий в память о блокаде.
2019-12-24T10:30:00+03:00
2019-12-24T10:31:11+03:00
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10:30, 24 декабря 2019
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