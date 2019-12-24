Демократы нашли новый повод для импичмента президента США Дональда Трампа

Для этого им необходимо добиться показаний бывшего советника главы Белого дома Дона Макгана, который до сих пор отказывался приходить на заседания.

Бывшего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана демократы считают ключевым свидетелем против президента в деле о препятствовании работе комиссии Роберта Мюллера. Спецпрокурор расследовал возможное вмешательство России в американские выборы и предполагаемый сговор Трампа с Москвой. Макган на допросах следователей утверждал, что глава Белого дома требовал увольнения Мюллера. Президент это отрицал. Макган ни на одни слушания пока не явился, сославшись на то, что Трамп запретил ему это делать. Но даже если удастся добиться его вызова на допрос, у него будет право отказаться отвечать на вопросы. Если же он подтвердит свои показания, то они лягут в основу нового обвинения в отношении Трампа в рамках импичмента. Ранее Палата представителей утвердила обвинительное заключение по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Теперь дело должно быть передано в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс.

Дональд Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии».