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10:03, 24 декабря 2019

Российские власти освободили шесть японских рыболовецких судов, задержанных у берегов Курил

Российские власти освободили шесть японских рыболовецких судов, задержанных у берегов Курил. Рыбаков оштрафовали за превышение количества пойманных осьминогов. Об этом «Эху» сообщил корреспондент ТАСС в Японии Алексей Заврачаев.
Никаких претензий к задержанию и сумме штрафа от японской стороны на данный момент не поступало, добавил Алексей Заврачаев.



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