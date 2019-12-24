Российские власти освободили шесть японских рыболовецких судов, задержанных у берегов Курил. Рыбаков оштрафовали за превышение количества пойманных осьминогов. Об этом «Эху» сообщил корреспондент ТАСС в Японии Алексей Заврачаев.

Никаких претензий к задержанию и сумме штрафа от японской стороны на данный момент не поступало, добавил Алексей Заврачаев.