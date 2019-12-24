Местонахождение сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова остается неизвестным

По некоторым данным, его могли незаконно отправить в воинскую часть, хотя у Шаведдинова есть основания для отсрочки. Об исчезновении коллеги «Эху» рассказал глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Вчера вечером нам стало известно, что у Руслана проводится обыск. Мы немедленно отправили к нему адвоката. Приехав туда, адвокат Шаведдинова не обнаружил его, была только вскрытая дверь, его куда-то увезли.

Мы обратились в ОВД «Царицыно», так как печать на двери стояла именно этого ОВД. Но в ОВД нам сказали, что его увез Следственный комитет якобы на допрос.

Мы объездили все основные управления СК, как федеральные, так и московские, там не подтвердили информацию о доставлении к ним Руслана Шаведдинова», — рассказал он.

По некоторым данным, по словам Гимади, Руслана Шаведдинова могли незаконно отправить в воинскую часть, хотя у него есть основания для отсрочки.

«Мы также поехали на городские сборные пункты, допустив теоретически, что его могли попытаться призвать в армию, несмотря на то, что у него есть причины для отсрочки. На самом сборном пункте нам подтвердили, что он у них был, но его оттуда якобы вывезли в 20.00 вечера. Куда, кто, по какой причине нам также неизвестно», — сказал юрист.

В полицию уже направлено заявление о пропаже человека, поиски продолжаются, добавил Вячеслав Гимади.