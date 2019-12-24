Новейший российский истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Пилот катапультировался, он выжил. Рассматривают несколько версий инцидента.

Самолёт упал в тайге во время испытательного полёта в Хабаровском крае. По данным издания Baza всё случилось в 120ти километрах от аэродрома Дзёмги, который находится в Комсомольске-на-Амуре. Лётчик успел выпрыгнуть с парашютом, его подобрал на земле вертолёт Ми-8 и отвёз на авиазавод. Затем пилота доставили в больницу. Врачи провели обследование, всё в порядке, травм у лётчика нет, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на военных медиков. Сначала подозревали перелом голеностопа, сделали рентген, это не подтвердилось. После обследования у невролога лётчика отпустят из больницы. На земле жертв и разрушений нет. Среди основных версий крушения истребителя – техническая неисправность и ошибка пилотирования. Специальная комиссия установит точную причину, сообщил Интерфаксу информированный источник. По данным агентства, Минобороны должно было получить первый серийный Су-57 до конца года и в новом ещё один. Стоимость самолёта по оценкам экспертов превышает два миллиарда рублей. Его разрабатывают в компании Сухой. Истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

О возбуждении уголовного дела в связи с крушением истребителя пока не сообщалось.