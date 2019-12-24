В банке «Уралсиб» сменился основной владелец

Вдова Владимира Когана Людмила получила почти 82% акций, — сообщает РБК. Изменения произошли в рамках принятия наследства.

Владимир Коган скончался в июне этого года. По закону вступить в права наследования можно не раньше, чем через 6 месяцев. Как отмечает издание, Людмилу Коган «Уралсиб» предлагает ЦБ утвердить в качестве нового санатора банка.