Внеочередное общее собрание членов Российского антидопингового агентства сегодня будет посвящено санкциям ВАДА в отношении российского спорта. Как ожидается, будет выработана окончательная позиция по этому вопросу. Также будет обсуждаться участие России в Олимпийских играх.

Напомним, исполком ВАДА в начале декабря лишил Россию права проводить крупные соревнования, а также участвовать в таких турнирах за пределами страны в течение 4-х лет.

России, скорее всего, не удастся оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде, — говорил ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Общее собрание членов РУСАДА должно будет до 30-го декабря направить в ВАДА официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями.