Эвакуация населения в чрезвычайной ситуации может стать обязательной

Соответствующие изменения в законодательство готовит МЧС. Как сообщил ТАСС глава ведомства Евгений Зиничев, сейчас такую эвакуацию можно осуществлять лишь при введении контртеррористической операции или чрезвычайного положения. Зиничев напомнил о сложной ситуации во время наводнения в Амурской области минувшим летом. Спасатели столкнулись с тем, что люди отказывались от эвакуации. В итоге МЧС было вынуждено держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были необходимы с другом месте.