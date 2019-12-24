С космодрома Байконур сегодня запланирован очередной запуск

На орбиту планируют вывести третий по счёту метеорологический спутник «Электро-Л». Его задача обеспечить Росгидромет, службы Минобороны и ряда других российских ведомств оперативной информацией для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, сообщает агентство РИА. Помимо этого космический аппарат будет анализировать условия полёта авиации, наблюдать за климатом и контролировать чрезвычайные ситуации. Запуск с Байконура запланирован после трёх часов дня по Москве. Спутник должна вывести на орбиту ракета «Протон-М», с ними в последние годы произошла серия аварий. Из-за этого наша страна потеряла восемь дорогостоящих спутников как российских, так и иностранных.

Ещё два метеорологических аппарата Россия запустила в 2011м и 15 годах. Сейчас они работают в ограниченном режиме, сообщает ТАСС.