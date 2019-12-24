Закрытая презентация российского электромобиля Monarch Concept S пройдет сегодня в Москве

Это уникальная разработка, в которой наша страна давно нуждалась, — говорил ранее на пресс-конференции председатель совета директоров компании Monarch Алексей Пономаренко.

Алексей Пономаренко подчеркнул, что официальный старт проекта был дан в конце марта этого года.