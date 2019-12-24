Премьер-министр Дмитрий Медведев, по некоторым данным, подписал постановление о новом порядке сдачи экзамена на водительские права. Оно может вступить в силу следующей осенью.

Практический получасовой экзамен больше не будут разделять на отработку действий на тренировочной площадке и на городских улицах. С 1-ого октября 2020-ого года это будет единая проверка, — сообщает газета «Коммерсант». По данным издания, сначала экзаменатор оценит базовые навыки вождения, например параллельную парковку и движение на подъеме, а затем они отправятся уже в «город». При этом, к осени должны опубликовать список улиц, на которых можно будет проводить этот зачет.

Тогда же впервые в России у участников экзамена появится возможность аннулировать его результаты по жалобе на отрицательную оценку. У ГИБДД также появится возможность это сделать, если там найдут у кандидата в водители поддельные документы.

Помимо прочего, будут и изменения, которые вступят в силу когда постановление опубликуют. По данным «Коммерсанта» это произойдет уже в январе. Среди них – отмена запрета обучения на магистралях с разрешенной скоростью выше шестидесяти километров в час, наделение ГИБДД возможностью не возвращать водительские права после лишения, если у гражданина остались задолженности, и повышение возрастной планки для получения прав категории D, Tb и Tm. То есть автобусами, троллейбусами и трамваями можно будет управлять только с двадцати лет, а не с 16-ти, как сейчас.

Каждый год в России экзамен на водительские права проходят более миллиона человек.