Замоскворецкий суд Москвы должен начать оглашение приговора фигуранту «болотного дела» Дмитрию Бученкову

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 8-ми лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия Бученков бросил не менее двух стеклянных бутылок в сотрудника правоохранительных органов и попал ему в шлем и ладонь. Приговор будет заочным. Как рассказал Бученков в эфире телеканала «Дождь», он пока не планирует возвращаться в Россию.

Сегодня же суд огласит приговор фигуранту «московского дела» Самараддину Раджабову. Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года.