Среди российских городов-аутсайдеров по качеству управления оказались Архангельск, Владивосток и Ярославль. Рейтинг составил близкий к властям экспертный центр – Агентство политических и экономических коммуникаций. Как пишет РБК, в лидеры попали Тюмень, Казань Салехард, Ханты-Мансийск, Грозный, Уфа, Ростов-на-Дону, Курск, Калуга и Саранск.