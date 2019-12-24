Правительство изменило правила сдачи экзамена на водительские права

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. Некоторые новшества начнут действовать уже в январе, остальные с октября. Так, из экзамена исчезнет как отдельный этап «площадка». Навыки управления автомобилем будут проверять в рамках единого получасового экзамена. Как отмечает «Коммерсантъ», с 1-го октября также не будут полностью заранее оговариваться маршруты для испытаний.