Основными версиями крушения истребителя Су-57 Хабаровском крае являются неисправность и ошибка пилотирования

Об этом агентству РИА Новости заявил представитель силовых структур. Специалисты уже ищут «черные ящики» самолета.

Истребитель потерпел крушение в тайге под Комсомольском-на-Амуре. Пилот успел катапультироваться. Его уже обнаружили. Источники Интерфакса подчеркивают, что упавший самолет не принадлежал военным. Он проходил испытания на заводе.