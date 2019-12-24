Более 100 тыс человек подписались под петицией о запрете отлова дельфинов и касаток в культурно-просветительских целях

Более 100 тысяч человек подписались под петицией о запрете отлова дельфинов и касаток в культурно-просветительских целях. Теперь она должна быть рассмотрена экспертной группой федерального уровня, — передает ТАСС. Сбор подписей организовали экологи.



В конце прошлого года ситуация с китовой тюрьмой в Приморском крае получила большой общественный резонанс. Росприроднадзор не разрешил вылавливать белух и касаток до конца этого года.