Инсценировка с подавлением тюремного бунта в школе в Златоусте должна была помочь выбрать профессию, заявили в ФСИН

Инсценировка с подавлением тюремного бунта в одной из школ Златоуста должна была помочь детям найти свое место в жизни и выбрать профессию. Об этом заявили в управлении ФСИН по Челябинской области. Там подчеркивают, что ведомство сотрудничает с данным учебным заведением, урок был проведен по инициативе руководства школы.

Скандал разразился после того, как на местном телевидении показали репортаж. В нем группа спецназовцев в шлемах, защитной экипировке со щитами и дубинками наступает шеренгой на воображаемого противника в спортзале. Судя по кадрам, показательные выступления тюремщиков увидели не только кадеты, но и ученики младших классов.