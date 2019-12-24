Глава Boeing ушел в отставку

Такое решение было принято на фоне скандала с приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Гендиректор Boeing Деннис Меленберг накануне был отправлен в отставку со своего поста, а также вышел из состава совета директоров компании. Временно исполнять обязанности гендиректора было поручено главному финансовому директору Грегу Смиту, говорится в сообщении на сайте Boeing.

Переходный этап продлится до 13 января следующего года, когда должность главы компании займет председатель правления Дэвид Кэлхун. Прямо о причине кадровых перестановок в заявлении корпорации не говорится, но подчеркивается, что смена руководства была «необходимым шагом для восстановления доверия к компании».

В этом году Boeing столкнулась с одним из самых серьезных кризисов за всю свою историю. Он произошел из-за двух авиакатастроф самолетов 737 MAX. Причиной трагедий могли стать технические неполадки этой модели. В результате полеты воздушного судна во всем мире были приостановлены.

Ранее в декабре Boeing объявила о временном прекращении выпуска 737 MAX.