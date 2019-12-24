Под Комсомольском-на-Амуре разбился истребитель

Пострадавших нет. Самолет Су-57 упал в тайге в ста одиннадцати километрах от аэродрома Дзёмги в Хабаровском крае. При этом, лётчик успел катапультироваться, и его уже забрали на вертолете.

РИА «Новости» сообщает, что истребитель принадлежал не военным, а авиазаводу Комсомольска-на-Амуре. Представитель регионального правительства сказал агентству, что полет проводили для испытания двигателя. Источник в силовых структурах в свою очередь отметил, что сейчас есть две версии причины аварии, это техническая неисправность и ошибка пилота. Чёрные ящики еще не найдены, сейчас их поиски продолжаются.

Су-57 также известный под заводским индексом Т-50, — это истребитель последнего, пятого поколения. Его поставку в российские военные части должны были начать только в этом году. До сегодняшнего утра этот самолёт еще не падал, но были другие технические трудности. Телеканал «РЕН» передаёт, что на авиасалоне МАКС в 2011-ом году взлёт Т-50 были вынуждены приостановить из-за вспышки на борту. А в 2014-ом у самолёта этой модели началось возгорание при посадке.

Представителям завода, которому принадлежит Су-57, запретили давать комментарии.