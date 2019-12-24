Бюджет Российского футбольного союза обещает быть рекордным

Сегодня его проект рассмотрит Исполком РФС. Бюджет завершающегося года был дефицитным. РФС заработал более 4 миллиардов трехсот миллионов рублей, а потратил на сто миллионов больше. При этом 44 процента предполагалось израсходовать на содержание сборных России, 15 — на программы развития, 8 — на судейство и инспектирование и 25 должны были составить прочие расходы.

Проект бюджета уже обсудил совет попечителей, который возглавляет совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Совет установил насколько реальная картина соответствует тому, что было запланировано, а также наметил задачи на будущее. Его рекомендации сегодня будут учтены. Ожидается, что в будущем году он станет профицитным.

Собеседник РБК сообщает, что документ побьет рекордные показатели по доходам, что было и с его предшественником.

Как предполагается, профицит будет достигнут, благодаря привлечению новых спонсоров.