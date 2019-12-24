Полицейские пришли к жительнице Татарстана, опубликовавшей видео тренировки силовиков по разгону митингов в школе

Как написал глава регионального отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин, Екатерина Пантелеева была вынуждена написать объяснительную о том, откуда она взяла ролик, и что побудило ее выложить видео в сеть.

Речь идет об учениях сотрудников МВД в Новотроицкой средней школе. Девятиклассники должны были имитировать нападающую толпу, которую полицейские оттесняли щитами. В полиции утверждают, что ученики только наблюдали за тренировкой со стороны. Однако некоторые подростки рассказали о том, что получили травмы.