Журналистка сайта Baza, задержанная в квартире «лубянского стрелка» написала заявление в Следственный комитет

Анна Никитина потребовала найти неизвестного, который угрожал ей и ударил во время обыска в квартире матери Евгения Манюрова. Сотрудники ФСБ пришли в дом, когда журналистка брала интервью у женщины. После того, как человек в штатском начал на нее кричать и нанес удар в челюсть, Никитина обратилась в больницу и сняла побои.

На прошлой неделе 39-летний житель подмосковного Подольска открыл огонь у главного здания ФСБ на Лубянке. В результате погибли двое силовиков, еще пять человек ранены. Самого нападавшего застрелили.