РУСАДА решит вопрос о том стоит ли оспаривать решение об отстранении спортсменов от международных соревнований

Наблюдательный совет РУСАДА на своем заседании рекомендовал организации не соглашаться с вердиктом WADA. Скорее всего, общее собрание утвердит эти рекомендации. Это запустит процесс подачи апелляции в спортивный арбитраж, где в открытом процессе и будут выслушаны стороны. Россию представит РУСАДА, поскольку именно агентство было лишено статуса соответствия, при том, что в WADA не раз заявляли, что претензий к российскому отделению у них нет.

Глава РУСАДА Юрий Ганус считает подачу апелляции бесполезным делом, но его позиция в российском спорте понимания не находит. Если решение о несогласии с вердиктом же принято, российская сторона до 30 декабря отправит в WADA официальное уведомление об этом, а WADA в свою очередь известит CAS о том, что существует предмет спора.

В этот же день, в том же здании на Лужнецкой набережной в Москве состоятся заседания Исполкомов Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, на которых также будет рассмотрена сложившаяся ситуация.