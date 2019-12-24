Власти России и Азербайджана откроют движение по мосту через реку Самур

Часть ее русла является границей двух государств. Новый мост через Самур призван заменить действующий, который был построен еще в 1957 году. Проект возведения был согласован правительствами России и Азербайджана 6 лет назад. Его длина превысит 300 метров.

Как ожидается, на церемонию открытия моста приедет российский министр экономического развития Максим Орешкин — это будет его уже второй визит в Азербайджан за этот месяц. Ранее он говорил, что новый мост станет важной частью международного транспортного коридора «Север — Юг», который позволит увеличить грузовой сухопутный транзит.

В свою очередь, азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль-оглы выразил мнение, что новый мост через Самур увеличит товарооборот между двумя странами. По оценкам Баку, по итогам этого года он может достигнуть 3 млрд долларов. Интересно, что открытие моста состоится в день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому исполняется 58 лет.

Строительство нового моста через реку Самур обошлось примерно в 21,5 млн долларов, проект Россия и Азербайджан финансируют поровну.