Историку Олегу Соколову, который расчленил свою сожительницу, продлят арест

Просьбу следствие рассмотрит Басманный суд Москвы. Теперь уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета убил свою любовницу Анастасию Ещенко в начале ноября. Сначала застрелил ее у себя квартире, потом расчленил тело и попытался избавиться от останков, выбросив их в реку. Мужчина сразу признал свою вину, свои действия объяснил личными мотивами.

Расследованием дела занимается центральный аппарат СК. Самого Соколова из питерского СИЗО перевели в столичную «Бутырку». Обвиняемого направили на психиатрическую экспертизу.

Адвокат историка на одном из прошлых заседаний по избранию меры пресечения допустил, что Соколов мог оговорить себя. Продлять арест не стоит, потому что у него остались пожилые родители, которые нуждаются в постоянном уходе, уверен защитник.

Соколов после убийства был лишен ряда званий и наград. Посол Франции в Москве заявила «Эху Москвы» о начале процедуры лишения Ордена почетного легиона.

Имя Соколова удалили с сайта Российского военно-исторического общества.