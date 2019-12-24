Рокфеллеры опровергли родственные связи с мужчиной, выступавшим под такой фамилией на российском деловом форуме

Семья миллиардеров в разговоре с Forbes рассказала, что он не является потомком династии, несмотря на то, что утверждает обратное. Речь идет о Майкле Чарльзе Рокфеллере, выступавшем на форуме «Общее будущее» с участием глав Минэкономразвития и Минприроды. В России он регулярно участвует в бизнес-конференциях. Журнал пишет, что вскоре Рокфеллер собирается проводить бизнес-курс в итальянском Бергамо. Анонс мероприятия опубликован на сайте, принадлежащем сотруднице «Известий».