Рокфеллеры опровергли родственные связи с мужчиной, выступавшим под такой фамилией на российском деловом форуме

Семья миллиардеров в разговоре с Forbes рассказала, что он не является потомком династии, несмотря на то, что утверждает обратное. Речь идет о Майкле Чарльзе Рокфеллере, выступавшем на форуме «Общее будущее» с участием глав Минэкономразвития и Минприроды. В России он регулярно участвует в бизнес-конференциях. Журнал пишет, что вскоре Рокфеллер собирается проводить бизнес-курс в итальянском Бергамо. Анонс мероприятия опубликован на сайте, принадлежащем сотруднице «Известий».
2019-12-24T05:04:00+03:00
2019-12-24T05:10:23+03:00
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05:04, 24 декабря 2019
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