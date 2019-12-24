Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Основные изменения вступят в силу со следующего октября – пишет «Коммерсант». Так, традиционные «площадку» и «город» объединят в одно испытание по оценке навыков вождения, а также появится возможность аннулировать результат, подав жалобу на отрицательную оценку. Уже с января впервые будет разрешена учебная езда по магистралям.

Кроме того ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. Водительское удостоверение после лишения не вернут, пока не будет оплачена задолженность по всем штрафам.