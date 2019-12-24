Глава Чечни объяснил пытки со стороны бывшего мэра Грозного излишней старательностью

Так Рамзан Кадыров прокомментировал сюжет местного телеканала, в котором было показано как его родственник Ислам Кадыров бил электрошокером горожан, отказывающихся вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Руководитель региона, которого цитирует агентство «Грозный-информ» сказал, что градоначальник «вел борьбу с мошенниками, которые отнимали деньги у бедных людей», но «использовал неприемлемые методы».

Ислам Кадыров был мэром чеченской столицы до 2015 года а затем руководил администрацией главы и правительства республики.