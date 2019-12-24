Основатель инвестфонда Baring Vostok отвергает обвинение в свой адрес в новой редакции

Ранее агентство ТАСС сообщало, что следствие, посчитав, что в действиях фигурантов не было обмана изменило статью в отношении Майкла Калви с мошенничества на растрату. Адвокат предпринимателя отметил, что его подзащитный отрицает причастность к любым преступлениям, как бы они не были сформулированы.

По версии следствия, компания Калви, взявшая кредит в банке, хотела расплатиться акциями, оцененными в три миллиарда рублей. При этом их реальная стоимость якобы оказалась в пять раз ниже.