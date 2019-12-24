Коллекционеры российского происхождения оказались под арестом в Бельгии

Игоря и Ольгу Топоровских, организовавших два года назад выставку авангардистов, обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, и торговле краденым. Как передает телеканал VRT, они находятся в тюрьме города Гент.
После того, как два года назад в местном музее была открыта выставка с работами якобы принадлежащими Малевичу, Лисицкому, Гончаровой и другим известным художникам, российские специалисты потребовали закрыть экспозицию, посчитав, что представленные на ней произведения искусства являются фальшивыми. На фоне скандала директора музея отстранили от должности.
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Игоря и Ольгу Топоровских, организовавших два года назад выставку авангардистов, обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, и торговле краденым. Как передает телеканал VRT, они находятся в тюрьме города Гент.