Коллекционеры российского происхождения оказались под арестом в Бельгии

Игоря и Ольгу Топоровских, организовавших два года назад выставку авангардистов, обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, и торговле краденым. Как передает телеканал VRT, они находятся в тюрьме города Гент.

После того, как два года назад в местном музее была открыта выставка с работами якобы принадлежащими Малевичу, Лисицкому, Гончаровой и другим известным художникам, российские специалисты потребовали закрыть экспозицию, посчитав, что представленные на ней произведения искусства являются фальшивыми. На фоне скандала директора музея отстранили от должности.