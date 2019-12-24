Суд Великобритании рассмотрит дело англичанки, попытавшейся открыть дверь самолета в воздухе

Из-за действий нетрезвой девушки на перехват воздушного судна экстренно поднялись два истребителя. Как передает «Русская служба ВВС», инцидент произошел еще летом. Когда бортпроводник попытался помешать 26-летней Хлои Хейнс открыть дверь, пассажирка ударила его и оцарапала.

Адвокат попросил суд учесть, что девушка переживает сложные времена – за две недели до происшествия она была приговорена к общественным работам в связи с инцидентом также связанным с алкоголем и потерей контроля.