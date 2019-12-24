Ведущие американские фондовые индексы обновили максимумы

S&P 500 и NASDAQ показали рост на фоне заявления Дональда Трампа о прорыве в заключении первой фазы торгового соглашения с Китаем, а также новостей об отставке главы Boeing – пишет «Коммерсант». С начала года S&P 500 вырос почти на 30% — это лучший результат последних шести лет. Кроме того, подскочили в цене нефть и золото.

Ранее Вашингтон и Пекин согласились отложить очередное введение пошлин на товары, а представитель США на торговых переговорах казал, что окончательное соглашение может быть подписано в конце января.