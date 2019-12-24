Госсекретарь США привел к присяге нового американского посла в России

Майк Помпео выразил уверенность, что Джон Салливан будет успешен в усилении сотрудничества между странами и выстраивании конструктивных отношений. Об этом говорится в твиттере главы внешнеполитического ведомства.
Кандидатуру диппредставителя ранее утвердил Сенат. Салливан, занимавший должность заместителя госсекретаря, заменит в Москве Джона Хантсмана, подавшего в отставку этим летом.
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Майк Помпео выразил уверенность, что Джон Салливан будет успешен в усилении сотрудничества между странами и выстраивании конструктивных отношений. Об этом говорится в твиттере главы внешнеполитического ведомства.