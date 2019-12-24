Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного участка Крымского моста

Россия завершила строительство без согласия Украины и таким образом нарушила суверенитет страны – отметили в ЕС. На Западе это назвали очередным шагом к «принудительной интеграции аннексированного полуострова» — заявление Евросоюза цитирует «Коммерсант». Кроме того отмечается, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

Накануне Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части моста, проехав в кабине машиниста рельсового автобуса.