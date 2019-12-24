Там он находился вечером, а позже был отвезен в неизвестном направлении. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Накануне в квартире соратника Алексея Навального прошел обыск. По словам главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, силовики выломали дверь. При этом никаких повесток на допрос Шаведдинов не получал, а также был лишен права на защиту. Связи с ним нет.
Позже председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин уточнил, что сотрудника ФБК пытаются незаконно призвать на воинскую службу.
Полицейские, задержавшие сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, по некоторым данным, увезли его на военный сборный пункт
Там он находился вечером, а позже был отвезен в неизвестном направлении. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Накануне в квартире соратника Алексея Навального прошел обыск. По словам главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, силовики выломали дверь. При этом никаких повесток на допрос Шаведдинов не получал, а также был лишен права на защиту. Связи с ним нет.