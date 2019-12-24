Полицейские, задержавшие сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова, по некоторым данным, увезли его на военный сборный пункт

Там он находился вечером, а позже был отвезен в неизвестном направлении. Об этом в твиттере написала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. Накануне в квартире соратника Алексея Навального прошел обыск. По словам главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, силовики выломали дверь. При этом никаких повесток на допрос Шаведдинов не получал, а также был лишен права на защиту. Связи с ним нет.

Позже председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин уточнил, что сотрудника ФБК пытаются незаконно призвать на воинскую службу.