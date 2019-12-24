Акции компании Tesla достигли рекордных 420 долларов за штуку. Прошлым летом Илон Маск пообещал выкупить ценные бумаги по этой стоимости и лишился поста совета директоров.
Тогда американский регулятор выяснил, что основатель Tesla не обсуждал этот вопрос с руководством компании и таким образом ввел участников рынка в заблуждение. После начала расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, Маск сказал, что Tesla останется публичной компанией, а также был вынужден выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.
Акции компании Tesla достигли рекордных 420 долларов за штуку
Акции компании Tesla достигли рекордных 420 долларов за штуку. Прошлым летом Илон Маск пообещал выкупить ценные бумаги по этой стоимости и лишился поста совета директоров.