Акции компании Tesla достигли рекордных 420 долларов за штуку. Прошлым летом Илон Маск пообещал выкупить ценные бумаги по этой стоимости и лишился поста совета директоров.

Тогда американский регулятор выяснил, что основатель Tesla не обсуждал этот вопрос с руководством компании и таким образом ввел участников рынка в заблуждение. После начала расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, Маск сказал, что Tesla останется публичной компанией, а также был вынужден выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.