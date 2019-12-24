Платежные системы Western Union, Contact и «Юнистрим» возобновили денежные переводы в Таджикистан

Об этом сообщил Нацбанк страны. В начале декабря компании столкнулись с проблемами при переводе средств, так как регуляторам России и Таджикистана и участникам рынка не удалось договориться о новом формате работы. Никто из платежных систем, обеспечивающих почти все транзакции общим ежегодным объемом почти 2,5 миллиарда долларов, подключение к Нацбанку не завершил. Из-за этого работа платежных систем оказалась на время приостановлена.