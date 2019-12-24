Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Екатерина Винокурова в разговоре с телеканалом «Дождь» сказала, что Валерию Фадееву якобы не понравилось, что журналистка RT подняла темы Беслана и дела Ивана Голунова. Конфликт произошел после заседания 10 декабря.

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество». Журналистка отметила, что хочет добиться отставки руководителя и при этом не исключает, что может сама покинуть консультативный орган.