Греция приостановила исполнение решения Минюста об экстрадиции Александра Винника

Владельца биржи ВТС требуют выдать власти Франции, России и США. Как рассказала «РИА Новости» адвокат россиянина, из-за голодовки здоровье ее подзащитного ухудшилось.

Винника задержали летом позапрошлого года. Все три страны обвиняют его в отмывании денег и кибермошенничестве. В ноябре 2018 он уже объявлял голодовку, которая продлилась три месяца. Россиянин жаловался, что в греческой тюрьме на него оказывают психологическое давление.