Прокурор запросил для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова три с половиной года колонии

Обвиняемый отметил, что посадив его и других фигурантов, власти не решат проблемы, которые заставляют людей выходить на улицы. Кроме того, во время последнего слова он зачитал рэп.

Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти на акции 27 июля в Москве. Следствие считает, что он бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудника Росгвардии. Сам Раджабов вину не признает. Приговор огласят уже сегодня днем.