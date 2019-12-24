Обвиняемый отметил, что посадив его и других фигурантов, власти не решат проблемы, которые заставляют людей выходить на улицы. Кроме того, во время последнего слова он зачитал рэп.
Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к представителю власти на акции 27 июля в Москве. Следствие считает, что он бросил пластиковую бутылку в сторону сотрудника Росгвардии. Сам Раджабов вину не признает. Приговор огласят уже сегодня днем.
Прокурор запросил для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова три с половиной года колонии
Обвиняемый отметил, что посадив его и других фигурантов, власти не решат проблемы, которые заставляют людей выходить на улицы. Кроме того, во время последнего слова он зачитал рэп.