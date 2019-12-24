Спасатели вывезли Севастополя авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Снаряд был обнаружен во время реконструкции улицы Большой Морской в историческом центре города. Как сообщает ТАСС, жителей ближайшего дома эвакуировали, а дорогу перекрыли. После того как саперы обследовали находку и установили, что ее можно безопасно транспортировать, ее вывезли к месту уничтожения.

Во время войны Севастополь подвергался авианалетам и артобстрелам, а в самом городе шли ожесточенные бои.