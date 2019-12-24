Демократы в Конгрессе США могут предъявить Дональду Трампу новые обвинения в рамках процедуры импичмента

Согласно документу, направленному в суд юридическим комитетом нижней палаты парламента, противники президента надеются открыть новые обстоятельства злоупотреблений со стороны главы Белого дома. Это может произойти после того как показания даст бывший юрисконсульт администрации президента.

Ранее Палата представителей уже утвердила две статьи обвинения в отношении Трампа – о злоупотреблении властью и воспрепятствованию Конгрессу. Теперь они должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс.