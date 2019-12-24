У сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова прошел обыск

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в твиттере, что соратника Алексея Навального увезли в Следственный комитет. Чтобы попасть в квартиру силовики выломали дверь. При этом никаких повесток на допрос Шаведдинов не получал, а также был лишен права на адвоката. Связи с ним нет.

Позже глава коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин написал, что сотрудника ФБК пытаются незаконно призвать на воинскую службу. Пресс-секретарь Фонда Кира Ярмыш сообщила, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы откуда его увезли в неизвестном направлении.