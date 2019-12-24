В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

От Екатерины Пантелеевой потребовали объяснений о том, откуда она взяла ролик, и кто просил его опубликовать. Об этом в фейсбуке написал глава регионального отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушан Валиуллин. Он отметил, что девушка подписала объяснительную, в которой говорилось о том, что она хотела узнать мнение общественности о деятельности школы.

Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники. Некоторые из них получили травмы.