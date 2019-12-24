Температура в Москве установила новый рекорд

Столбик термометра в районе ВДНХ превысил отметку в 6 градусов выше ноля. За всю 140-летнюю историю наблюдения в городе никогда не было так тепло в этот день – 23 декабря.

Как рассказали «Интерфаксу» в метеобюро, это уже третий рекорд с начала зимы. Кроме того, учитывая, что такая погода сохранится и сегодня, не исключено, что будет побит и рекорд 24 декабря. При положительных температурах снега в столице не будет как минимум до конца недели.