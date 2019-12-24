Слушания по делу «Седьмой студии» перенесли на следующий год

Как пишет «Коммерсант», очередное заседание назначено на середину января. Сейчас процесс находится на стадии подготовки к уже третьей экспертизе. Это произошло из-за того, что прокуратура посчитала участников второй экспертизы заинтересованными лицами. Они выяснили, что «Седьмая студия» потратила на театральный проект «Платформа» даже больше денег, чем выделил Минкульт. В тоже время первая экспертиза говорила о том, что бюджетные деньги наоборот, были украдены.

Никто из подсудимых, кроме бухгалтера Нины Масляевой свою вину не признает.