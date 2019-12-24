Как пишет «Коммерсант», очередное заседание назначено на середину января. Сейчас процесс находится на стадии подготовки к уже третьей экспертизе. Это произошло из-за того, что прокуратура посчитала участников второй экспертизы заинтересованными лицами. Они выяснили, что «Седьмая студия» потратила на театральный проект «Платформа» даже больше денег, чем выделил Минкульт. В тоже время первая экспертиза говорила о том, что бюджетные деньги наоборот, были украдены.
Никто из подсудимых, кроме бухгалтера Нины Масляевой свою вину не признает.
Слушания по делу «Седьмой студии» перенесли на следующий год
Как пишет «Коммерсант», очередное заседание назначено на середину января. Сейчас процесс находится на стадии подготовки к уже третьей экспертизе. Это произошло из-за того, что прокуратура посчитала участников второй экспертизы заинтересованными лицами. Они выяснили, что «Седьмая студия» потратила на театральный проект «Платформа» даже больше денег, чем выделил Минкульт. В тоже время первая экспертиза говорила о том, что бюджетные деньги наоборот, были украдены.