Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Владимира Путина

Источники интернет-газеты Znak.com утверждают, что местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская. Она попросила президента подключить федеральный ресурс к строительству моста через Обь. Однако ранее в регионе ей согласовали другой вопрос: о перспективах развития железнодорожной магистрали. Еще одной причиной называют публикацию в фейсбуке, которую сделала журналистка. Она выложила фотографию Путина и написала: «не вижу ботокса и филеров ((выглядит на свои». Позже она удалила пост.

Власти ЯНАО отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию. Это же она сама подтвердила агентству «РИА Новости».