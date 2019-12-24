Источники интернет-газеты Znak.com утверждают, что местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская. Она попросила президента подключить федеральный ресурс к строительству моста через Обь. Однако ранее в регионе ей согласовали другой вопрос: о перспективах развития железнодорожной магистрали. Еще одной причиной называют публикацию в фейсбуке, которую сделала журналистка. Она выложила фотографию Путина и написала: «не вижу ботокса и филеров ((выглядит на свои». Позже она удалила пост.
Власти ЯНАО отметили, что Яровская написала заявление по собственному желанию. Это же она сама подтвердила агентству «РИА Новости».
Журналистка ямальского телеканала уволилась после пресс-конференции Владимира Путина
Источники интернет-газеты Znak.com утверждают, что местные власти остались недовольны вопросом, который задала Алиса Яровская. Она попросила президента подключить федеральный ресурс к строительству моста через Обь. Однако ранее в регионе ей согласовали другой вопрос: о перспективах развития железнодорожной магистрали. Еще одной причиной называют публикацию в фейсбуке, которую сделала журналистка. Она выложила фотографию Путина и написала: «не вижу ботокса и филеров ((выглядит на свои». Позже она удалила пост.