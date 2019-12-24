Российские хакеры, попавшие в американский санкционный список, могут быть связаны с криминальным миром

В частности, как утверждает «Радио Свобода», группировка Evil Corp привлекали к работе людей из ближайшего окружения так называемого вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. В тоже время ранее говорилось о том, что предполагаемый лидер киберпреступников Максим Якубец был женат на дочери ветерана спецназа ФСБ.

В начале месяца США ввели санкции в отношении 17 хакеров и компаний, которые с ними связаны. Якубец заочно арестован. За информацию, которая поможет его задержать, назначена награда в пять миллионов долларов.